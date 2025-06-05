Tekirdağ'da bayramlaşma töreni düzenlendi

Tekirdağ'da, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Vali Vekili Mustafa Güler, Tekirdağ Polisevi'nde düzenlenen törende, protokol üyeleri ve İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle bayramlaştı.

Bayramların birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı özel günler olduğunu ifade eden Güler, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Törene, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Milletvekili Çiğdem Koncagül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, siyasi parti temsilcileri, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Güler, daha sonra Süleymanpaşa Sahil Bot Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek personelle bayramlaştı.