İstanbul-Tekirdağ kara yolunda bayram hareketliliği
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik ve Yenice Kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.
İl Emniyet Müdürlüğünce, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda görevlendirilen 33 ekip, aksaklık yaşanmaması için güzergahta kontrollerini sürdürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sürücüleri hız limitlerine uyma, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyarıyor.
Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.