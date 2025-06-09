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        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu oluştu

        Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:36 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:41
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        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu oluştu
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        Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüşe geçmesiyle Tekirdağ'da ulaşımda akıcı yoğunluk oluştu.

        Bayram için İstanbul ve çevre illerden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların dönüş yolculuğu devam ediyor.

        Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

        Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

        Kara yolundaki yoğunluğun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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