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        Görme engelli ilahiyat öğrencisi vaiz olma hedefiyle çalışıyor

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencisi görme engelli Efe Yıldız (18) vaizlik hayaline ulaşmak için eğitim hayatını azimle sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:46 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:46
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        Görme engelli ilahiyat öğrencisi vaiz olma hedefiyle çalışıyor
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencisi görme engelli Efe Yıldız (18) vaizlik hayaline ulaşmak için eğitim hayatını azimle sürdürüyor.

        Doğduktan sonra yanlış tedavi sonucu görme yetisini kaybeden Yıldız, geçen yıl İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıfında eğitimine başladı.

        Yaşadığı zorlukları azimle aşan Yıldız, eğitim hayatını başarıyla tamamlayıp hayalini gerçekleştirmek istiyor.

        Efe Yıldız, AA muhabirine, hayatın içinde olmayı sevdiğini söyledi.

        Başladığında endişeleri olsa da zamanla üniversiteye alıştığını ifade eden Yıldız, "Biz bir hayat yaşıyoruz burada, dünya hayatı. İlla ki her zorluğun bir mükafatı olacaktır. Bu da zorlu bir süreç ama Allah var, bir şekilde yolumuzu buluyoruz, akıyoruz, gidiyoruz. "dedi.

        Yıldız, üniversitede arkadaşları ve öğretmenlerinin kendisine sıcak ve samimi davrandığını, başarılı bir eğitim hayatının ardından hayalini gerçekleştirmek istediğini dile getirdi.

        Üniversitede hayatının en güzel dönemlerinden birisini yaşadığını aktaran Yıldız, "Benim hiçbir zaman pilot olacağım, avukat olacağım, oyuncu olacağım vesaire politikacı olacağım gibi bir hedefim yoktu. Ben birazcık daha böyle yapmam gerekeni yapayım, tevekkülümü edeyim diye düşündüm. Mesleki hedef olarak istediğim şeylerden bir tanesi vaizlik. Vaizliği güzel yapacağıma inanıyorum." diye konuştu.

        Yıldız, ülkesi adına her zaman güzel çalışmalar yapmak istediğini belirtti.

        Hazırlık sınıfı öğrencisi Vedat Yıldız da Efe'nin çok değerli bir insan olduğunu belirtti.

        Her zaman Efe'ye destek olmaya çalıştığını ifade eden Yıldız, "Onunla tanıştığım için de gerçekten kendimi şanslı biri olarak görüyorum. Hayata farklı bir pencereden bakmayı ben Efe'yle öğrendim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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