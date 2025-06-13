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        Tekirdağ'da kimya fabrikasının atık alanında çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kimya fabrikasının atık biriktirme alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:29 Güncelleme: 13.06.2025 - 15:29
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        Tekirdağ'da kimya fabrikasının atık alanında çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kimya fabrikasının atık biriktirme alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Karaağaç Mahallesi'ndeki kimya fabrikasında, atıkların depolandığı bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, alanda maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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