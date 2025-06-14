Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında konser verildi
Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında konser verildi.
Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında konser verildi.
Süleymanpaşa Belediyesince düzenlenen festival kapsamındaki konser, sahil dolgu alanında gerçekleşti.
Programda ilk olarak şarkıcı Simge Sağın sahne aldı.
Ardından Reynmen, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, herkesin mutlu olduğu, doyasıya eğlendiği bir festival düzenlediklerini söyledi.
Konserin sonunda Nallar, şarkıcılara kiraz ile çiçek hediye etti.
Festival, yarın sona erecek.
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