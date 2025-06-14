Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında konser verildi.

Konserin sonunda Nallar, şarkıcılara kiraz ile çiçek hediye etti.

Belediye Başkanı Volkan Nallar, konser sonrası yaptığı konuşmada, herkesin mutlu olduğu, doyasıya eğlendiği bir festival düzenlediklerini söyledi.

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