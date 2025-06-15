Tekirdağ'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.
Zafer Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Çiftlikte maddi hasar meydana geldi.
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