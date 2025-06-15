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        Tekirdağ'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 19:10 Güncelleme: 15.06.2025 - 19:10
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        Tekirdağ'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

        Zafer Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Çiftlikte maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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