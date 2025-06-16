Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca'nın hedefi ikinci kez Avrupa şampiyonluğu

        MESUT KARADUMAN - Atletizmde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalya kazanmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 11:40 Güncelleme: 16.06.2025 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca'nın hedefi ikinci kez Avrupa şampiyonluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MESUT KARADUMAN - Atletizmde dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalya kazanmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

        Tekirdağ'da 7 yıl önce başladığı atletizmde kendini geliştirip katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 48 madalya kazanan 18 yaşındaki özel sporcu Emirhan Akçakoca, başarılarıyla dikkati çekiyor.

        Emirhan Akçakoca, 2023 yılında Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 100 metre, uzun atlama ve gülle atmadan oluşan triatlonda 2 bin 298 puanla kendisine ait dünya rekorunu 2 bin 320 puanlık derecesiyle kırdı ve altın madalyanın sahibi oldu.

        Milli atlet, 29 Haziran-6 Temmuz'da Çekya'da düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Emirhan, 100 metre, 200 metre ve uzun atlamada yarışacak.

        Ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için haftada 5 gün sabah akşam çift antrenman yapan Emirhan Akçakoca, derecelerine yenilerini eklemek istiyor.

        - "Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı dalgalandıracağım"

        Emirhan Akçakoca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılarıyla adından söz ettirmekten mutlu olduğunu söyledi.

        Her zaman kürsüde yer almak için mücadele verdiğini ifade eden Emirhan, "Şampiyona için çalışmalarım çok iyi gidiyor. Hedefim Avrupa şampiyonluğu. Şampiyona için çok heyecanlıyım. İkinci kez Avrupa Şampiyonası'na katılacağım. Hedefim yine Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almak. Ülkemizi, şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı dalgalandıracağım." dedi.

        Emirhan Akçakoca, bir şeyleri başarmanın kendisini çok mutlu ettiğini aktararak, daha güzel başarılara imza atarak özel çocuklara rol model olmak istediğini dile getirdi.

        - "Organizasyonlarda şampiyonluk kürsüsüne çıkmak güzel"

        Şampiyon bir sporcu olmanın gurur verici olduğunu belirten Emirhan, "Organizasyonlarda şampiyonluk kürsüsüne çıkmak güzel. Türkiye'yi temsil ediyorum oralarda. Şampiyonalardan dönünce burada beni çok iyi karşılıyorlar. Ben de her zaman en iyi şekilde çalışarak, günde çift antrenman yaparak Avrupa Şampiyonası için hazırlık yapıyorum." ifadelerini kullandı.

        Antrenör Bayram Kırboğa ise Emirhan'ın çok azimli bir sporcu olduğunu söyledi.

        Emirhan ile çalışmanın çok keyifli olduğunu dile getiren Kırboğa, "Emirhan her zaman neşeli, keyifli. Böyle çocuklarla çalışınca biz de antrenmanlardan daha çok keyif alıyoruz, daha çok verim alıyoruz. Önümüzde önemli bir Avrupa Şampiyonası var. Tamamen oraya konsantre olduk ve hazırlıklarımızı o yönde sürdürüyoruz. Diğer başarılarının üstüne koyarak devam etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla Avrupa'da güzel başarılar almaya çalışacağız." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Minik kalbi çalıştırıldı ancak acı haber geldi!
        Minik kalbi çalıştırıldı ancak acı haber geldi!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali Gülben Ergen konseriyle sona e...
        Tekirdağ'da 59. Uluslararası Kiraz Festivali Gülben Ergen konseriyle sona e...
        Tekirdağ'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da plajlarda çevre temizliği yapıldı
        Tekirdağ'da plajlarda çevre temizliği yapıldı