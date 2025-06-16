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        Tekirdağ'da kapalı kasa kamyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı

        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 16:21 Güncelleme: 16.06.2025 - 16:21
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        Tekirdağ'da kapalı kasa kamyonda 13 düzensiz göçmen yakalandı
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        Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda giren 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimleri çerçevesinde Ergene ilçesinde bir kamyoneti durdurdu.

        Kapalı kasa kamyondaki incelemede 13 düzensiz göçmen yakalandı.

        Söz konusu yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Denetimde, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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