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        Lise öğrencileri görme engelliler için gözlük geliştirdi

        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da lise öğrencileri, görme engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sensörlü gözlük tasarladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:43 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:52
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        Lise öğrencileri görme engelliler için gözlük geliştirdi
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        FIRAT ÇAKIR - Tekirdağ'da lise öğrencileri, görme engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sensörlü gözlük tasarladı.

        Sarbak Metal Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, 2204-A TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında okulun proje sınıfında yürüttükleri çalışmayla engelleri algılayarak sesli ve titreşimli uyarı veren gözlük geliştirdi.

        Gözlüğün estetik görünümünün kazanması sonrası yatırımcılarla görüşülecek.

        Proje koordinatörü öğretmen Emine Cimşit, AA muhabirine, öğrencilerin görme engelli bireylerin yaşadığı zorlukları deneyimleyerek projeyi hazırladığını belirtti.

        Cimşit, öğrencilerinin tasarladıkları projeyle görme engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

        - "Görme engelli bireylerin günlük hayatta daha aktif rol almasını amaçladık"

        Projede yer alan öğrenci Bayram İşleyen de internette yaptığı araştırmalarda engelli bireylerin sayısının dikkatini çektiğini söyledi.

        Okulda arkadaşlarıyla haftanın iki günü proje sınıfında çalıştıklarını anlatan İşleyen, "Görme engelli bireylerin günlük hayatta daha aktif rol alması ve olası kazaların önlenmesi adına projemizi geliştirdik. Gözlük, kullanıcıyı 30 santimetrede hızlı titreşimle, 70 santimetrede sesli ve titreşimli şekilde uyarıyor. 150 santimetrede ise daha hafif titreşimle bilgi veriyor." diye konuştu.

        Öğrencilerden Ahmet Furkan Kaygusuz da gözlüğün model tasarımını daha estetik hale getirmek istediklerini dile getirdi.

        Tasarımın tamamen kendilerine ait olduğuna dikkati çeken Kaygusuz, şunları kaydetti:

        "Uygulamayla önümüze engel çıktığında bildirim gönderiliyor. Hem de sesli olarak uyarı veriyor. Mobil uygulamayı kendimiz tasarladık. Uygulama içerisine veriler topladık. Bunu telefonumuza işledik. Gözlükten gelen veriler sayesinde yine engelli bireyi uyarıcı titreşim sağlayan cihazımızı geliştirdik."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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