Tekirdağ'da 59 suçtan aranan firari hükümlü yakalandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında H.A'nın ilçe merkezinde saklandığı adresi tespit etti.
Hakkında 59 suçtan arama kaydı ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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