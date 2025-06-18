Tekirdağ'da uyuşturucu ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı
–Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.
–Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı.
Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi Üründül Sokak’ta devriye görevi sırasında durumundan şüphelendikleri M.G.’yi durdurdu.
Polisi gören şüpheli, yanında bulunan 31 gram sentetik uyuşturucuyu yol kenarındaki otluk alana attı.
Yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirilirken, M.G. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.