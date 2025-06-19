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        Tekirdağ'da 57 bin makaron ele geçirildi

        Tekirdağ'da 57 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 09:09 Güncelleme: 19.06.2025 - 09:09
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        Tekirdağ'da 57 bin makaron ele geçirildi
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        Tekirdağ'da 57 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Süleymanpaşa ilçesinde 2 iş yerinde arama yaptı.

        Aramada, 57 bin makaron, ele geçirildi.

        Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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