Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı

Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ali Paşa Mahallesi'nde S.H. idaresindeki 17 ZB 696 plakalı otomobil seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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