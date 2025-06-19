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        Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 20:28 Güncelleme: 19.06.2025 - 20:28
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        Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

        Ali Paşa Mahallesi'nde S.H. idaresindeki 17 ZB 696 plakalı otomobil seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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