Tekirdağ'da makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

Yangına, 1 helikopter ve 3 arazözün yanı sıra Şarköy Belediyesinin iş makineleri ve tankerlerle müdahale edildi. Mahalle sakinleri de traktörleriyle çalışmalara destek verdi.

Vatandaşların ihbarıyla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Orman İşletme Şefliği ile sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

İğdebağları Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, makilik alana sıçradı.

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