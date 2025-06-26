Tekirdağ'da asayiş

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir evde arama yaptı.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'nın ilçe merkezinde olduğunu tespit etti.

Çene Mahallesi'ndeki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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