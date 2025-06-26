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        Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:10 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:10
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        Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

        Velimeşe Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının ram bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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