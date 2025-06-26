Tekirdağ'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.

Velimeşe Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasının ram bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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