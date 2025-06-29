Tekirdağ'da otomobilin çarptığı 2 kişi öldü

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Eriklice Mahallesi'nde K.Ö. yönetimindeki 59 SF 085 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Remziye Erol ve Ümmühan Kıran'a çarptı.

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