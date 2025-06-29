Tekirdağ'da çıkan anız yangını söndürüldü
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeniçiftlik Mahallesi'nde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında 30 dekar tarım arazisi zarar gördü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.