Tekirdağ'da şantaj iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Tekirdağ'da internet üzerinden tanıştıkları kişileri evlerine davet ederek, gizlice kaydedilen uygunsuz videolarla şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Tekirdağ'da internet üzerinden tanıştıkları kişileri evlerine davet ederek, gizlice kaydedilen uygunsuz videolarla şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şantaj ile para aldıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polis ekipleri, internet üzerinden tanıştıkları kişileri evlerine davet ederek, gizlice kaydedilen uygunsuz videolarla şantaj yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.T, H.K, F.K. ve Y.S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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