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        Tekirdağ'da şantaj iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Tekirdağ'da internet üzerinden tanıştıkları kişileri evlerine davet ederek, gizlice kaydedilen uygunsuz videolarla şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:52 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:52
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        Tekirdağ'da şantaj iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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        Tekirdağ'da internet üzerinden tanıştıkları kişileri evlerine davet ederek, gizlice kaydedilen uygunsuz videolarla şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şantaj ile para aldıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Polis ekipleri, internet üzerinden tanıştıkları kişileri evlerine davet ederek, gizlice kaydedilen uygunsuz videolarla şantaj yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.T, H.K, F.K. ve Y.S.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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