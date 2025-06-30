Tekirdağ'da şantaj iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Polis ekipleri, internet üzerinden tanıştıkları kişileri evlerine davet ederek, gizlice kaydedilen uygunsuz videolarla şantaj yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şantaj ile para aldıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 5 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da internet üzerinden tanıştıkları kişileri evlerine davet ederek, gizlice kaydedilen uygunsuz videolarla şantaj yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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