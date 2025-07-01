Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Programa, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Can Çakıcı, Tekirdağ Liman Başkanı İrfan Kızıltaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve kurum müdürleri katıldı.

Tören, römorkörler, sahil güvenlik ve polis botlarının gösterileriyle devam etti.

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında, römorkörler, sahil güvenlik ve polis botları gösteri yaptı.

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