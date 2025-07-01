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        Tekirdağ'da anne ve kızının öldüğü kazaya karışan otomobilin sürücüsünün yargılanması sürdü

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde anne ve kızının öldüğü trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:57 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:57
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        Tekirdağ'da anne ve kızının öldüğü kazaya karışan otomobilin sürücüsünün yargılanması sürdü
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        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde anne ve kızının öldüğü trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

        Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, iki kez "olası kastla öldürme" suçundan 50 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık E.D. ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık, yaşananlardan dolayı olduğunu ve karşı tarafa yaşattıkları acılardan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.

        Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda 21 Temmuz 2023'te E.D. yönetimindeki 22 ACM 830 plakalı otomobil, Refiye Erden idaresindeki 34 UZZ 80 plakalı otomobille çarpışmış, kazada araçta yolcu olarak bulunan Safiye Erden olay yerinde, sürücü Refiye Erden hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan E.D, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yargılanmaya başladığı ilk duruşmada ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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