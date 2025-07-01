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        Çerkezköy OSB'den 26 firma Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde yer aldı

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması 2024" listesinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden (ÇOSB) 26 firma yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:11 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:11
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        Çerkezköy OSB'den 26 firma Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde yer aldı
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        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması 2024" listesinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nden (ÇOSB) 26 firma yer aldı.

        ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, yaptığı yazılı açıklamada, listeye giren firmaları tebrik etti.

        Açıklanan sonuçların ülke için hayırlı olmasını temenni eden Sözdinler, "Yeşil OSB unvanıyla yoluna devam eden ÇOSB olarak üretim hacmimizi artırmanın yanı sıra, dijital, sürdürülebilir ve yenilikçi üretim anlayışıyla da emin adımlarla ilerliyoruz. Gelecek dönemlerde bu özellikleri benimseyen daha fazla firmamızın listede yer almasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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