Tekirdağ'da denizde kanatlarına misina dolanan martı kurtarıldı
Tekirdağ'da denizde kanatlarına misina dolanan martı, polis ekiplerince kurtarıldı.
Tekirdağ'da denizde kanatlarına misina dolanan martı, polis ekiplerince kurtarıldı.
Rumeli İskelesi açıklarında bir martının denizde çırpındığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri botla martının yanına gitti.
Martının kanatlarına misina dolandığını gören dalgıçlar, bota aldıkları kuşu misinayı çıkardıktan sonra saldı.
Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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