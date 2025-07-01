Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da denizde kanatlarına misina dolanan martı kurtarıldı

        Tekirdağ'da denizde kanatlarına misina dolanan martı, polis ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 19:39 Güncelleme: 01.07.2025 - 19:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da denizde kanatlarına misina dolanan martı kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da denizde kanatlarına misina dolanan martı, polis ekiplerince kurtarıldı.

        Rumeli İskelesi açıklarında bir martının denizde çırpındığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri botla martının yanına gitti.

        Martının kanatlarına misina dolandığını gören dalgıçlar, bota aldıkları kuşu misinayı çıkardıktan sonra saldı.

        Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        İstinaf mahkemesi kararı bozdu, ağırlaştırılmış müebbet hapis
        İstinaf mahkemesi kararı bozdu, ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Bir kene 120 dönüm alanı küle çevirdi
        Bir kene 120 dönüm alanı küle çevirdi
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        Almanya'dan 'nükleer şemsiye' açıklaması
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        1 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Orman yangınlarında son durum!
        Orman yangınlarında son durum!
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Rusya, Akkuyu'daki hisselerini satışa çıkardı
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Jhon Duran, Fenerbahçe için İstanbul'da!
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da dolu ekili alanlara zarar verdi
        Tekirdağ'da dolu ekili alanlara zarar verdi
        Tekirdağ'da polisin üzerine aracını sürerek denetleme noktasından kaçan sür...
        Tekirdağ'da polisin üzerine aracını sürerek denetleme noktasından kaçan sür...
        Kabotaj Deniz Kupası Yarışları sona erdi
        Kabotaj Deniz Kupası Yarışları sona erdi
        Anne ile kızının ölümüne neden olan alkollü sürücü: Yaşattığım acıdan dolay...
        Anne ile kızının ölümüne neden olan alkollü sürücü: Yaşattığım acıdan dolay...
        Çerkezköy OSB'den 26 firma Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde yer...
        Çerkezköy OSB'den 26 firma Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı listesinde yer...
        Tekirdağ'da anne ve kızının öldüğü kazaya karışan otomobilin sürücüsünün ya...
        Tekirdağ'da anne ve kızının öldüğü kazaya karışan otomobilin sürücüsünün ya...