Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 08:41 Güncelleme: 02.07.2025 - 08:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
        17 kez bıçaklayıp katletmişti! Caninin cezası belli oldu!
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        F.Bahçe yeni sezon formalarını tanıttı!
        İki bölgede sağanak! Batıda ve güneyde sıcağa dikkat!
        İki bölgede sağanak! Batıda ve güneyde sıcağa dikkat!
        Mamdani ön seçimi resmen kazandı
        Mamdani ön seçimi resmen kazandı
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        Trump: İsrail Gazze'de ateşkesi kabul etti
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        MİT Başkanı Kalın Irak'ta
        "Pentagon Ukrayna'ya bazı füzelerin sevkiyatını durdurdu"
        "Pentagon Ukrayna'ya bazı füzelerin sevkiyatını durdurdu"
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Üç ilde yangınlar kısmen kontrol altında
        Trump "Timsah Alcatraz'ı" ziyaret etti
        Trump "Timsah Alcatraz'ı" ziyaret etti
        Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
        Arda Güler, Kenan Yıldız'ı eledi!
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        'Otopsi raporu sahte' iddiası
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Fenerbahçe'ye ikili paket: Asensio ve Skriniar
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!
        Beşiktaş'ın yeni golcüsü Abraham İstanbul'da!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ Valisi Soytürk, Velimeşe OSB İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Velimeşe OSB İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti
        Tekirdağ'da denizde kanatlarına misina dolanan martı kurtarıldı
        Tekirdağ'da denizde kanatlarına misina dolanan martı kurtarıldı
        Tekirdağ'da dolu ekili alanlara zarar verdi
        Tekirdağ'da dolu ekili alanlara zarar verdi
        Tekirdağ'da polisin üzerine aracını sürerek denetleme noktasından kaçan sür...
        Tekirdağ'da polisin üzerine aracını sürerek denetleme noktasından kaçan sür...
        Kabotaj Deniz Kupası Yarışları sona erdi
        Kabotaj Deniz Kupası Yarışları sona erdi
        Anne ile kızının ölümüne neden olan alkollü sürücü: Yaşattığım acıdan dolay...
        Anne ile kızının ölümüne neden olan alkollü sürücü: Yaşattığım acıdan dolay...