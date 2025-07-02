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        Tekirdağ'da aranması olan 184 kişi yakalandı

        –Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çeşitli suçlardan aranması olan 184 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:09 Güncelleme: 02.07.2025 - 13:09
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        Tekirdağ'da aranması olan 184 kişi yakalandı
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        –Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde çeşitli suçlardan aranması olan 184 kişi yakalandı.

        Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haziran ayı boyunca ilçe genelinde aranan şahsılara yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 184 kişi yakalandı.

        Yakalananlardan 83’ü, haklarında bulunan hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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