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        Tekirdağ'da kuruyan Çakıl Göleti'nde balıklar telef oldu

        Tekirdağ'da yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle suların çekildiği Çakıl Göleti'nde çok sayıda balık telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:26 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:33
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        Tekirdağ'da kuruyan Çakıl Göleti'nde balıklar telef oldu
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        Tekirdağ'da yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle suların çekildiği Çakıl Göleti'nde çok sayıda balık telef oldu.

        Yağcı Mahallesi'nde bulunan ve yaz aylarında yeterli yağış almayan gölet kurudu.

        Kuruyan gölette oksijensiz kalan balıklar telef oldu.

        Yağcı Mahallesi muhtarı ve çiftçi Mehmet Katırcı, gazetecilere, son yıllarda yazların çok sıcak ve kurak geçtiğini söyledi.

        Olumsuz hava koşullarının, su kaynaklarını etkilediğini ifade eden Katırcı, "Göleti besleyen su kaynakları kurudu, yeterli yağış olmayınca gölet kurudu. Su takviyesi olmayınca oksijen seviyesi azaldı. Böyle olunca balıklar ölmeye başladı. İklim değişikliği tarımı, hayvancılığı, su kaynaklarını olumsuz etkilemeye başladı. Göletler, su kaynakları kuruyor." dedi.

        Katırcı, göleti hayvanların su ihtiyacını karşılamak için kullandıklarını aktararak, gölette her yıl su olduğunu ancak bu yıl göletin kuruduğunu dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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