Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele tatbikatı yapıldı

        Tekirdağ'da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:07 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele tatbikatı gerçekleştirildi.

        Özel Harekat Daire Başkanlığı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin katılımıyla Ceyport Limanı'nda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği uyuşturucu sevkiyatı yapılan iki gemiye operasyon yapıldı.

        Tatbikatta, Özel Harekat Su Altı Operasyon Birimi, Narkotik Suçlarla Mücadele (NARKOTİM) ekipleri, kurbağa ve gemi adamları, polis helikopteri ile Tekirdağ AFAD Müdürlüğü KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) timi görev aldı.

        Tatbikatta şüpheli 2 gemi, havadan, karadan ve denizden eş zamanlı hücum ve çıkarma ile kontrol altına alındı, 2 şüpheli etkisiz hale getirildi.

        Tatbikatı, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve vatandaşlar takip etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL
        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        İstanbul'da yaşandı... "Bakamadım" dedi... Daha 3 günlük bebek!
        İstanbul'da yaşandı... "Bakamadım" dedi... Daha 3 günlük bebek!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        İhanet iddiasıyla Seher'i katletti! Adli Tıp raporu kahretti!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Rahatsızlığı nedeniyle her yediğini kusunca 41 kiloya düştü
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Tekirdağ'da Agave bitkisi çiçek açtı
        Tekirdağ'da Agave bitkisi çiçek açtı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da kuruyan Çakıl Göleti'nde balıklar telef oldu
        Tekirdağ'da kuruyan Çakıl Göleti'nde balıklar telef oldu
        Tekirdağ'da peyzaj alanları ve bahçe sulamalarında şebeke suyu kullanılmaya...
        Tekirdağ'da peyzaj alanları ve bahçe sulamalarında şebeke suyu kullanılmaya...
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı