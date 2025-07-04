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        Tekirdağ'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:38 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:38
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        Tekirdağ'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Bahçeağıl Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonrası söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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