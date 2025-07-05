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        Tekirdağ'da 20 dekar buğday ekili alan yandı

        Tekirdağ'da iki tarlada çıkan yangında 20 dekar buğday ekili alan yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 11:18 Güncelleme: 05.07.2025 - 11:18
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        Tekirdağ'da 20 dekar buğday ekili alan yandı
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        Tekirdağ'da iki tarlada çıkan yangında 20 dekar buğday ekili alan yandı.

        Barbaros ve Köseilyas mahallelerinde hasat edilmemiş tarlalarda yangın çıktı.

        Mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine iki farklı bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda 20 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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