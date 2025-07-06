Tekirdağ'da pikaba arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde pikaba arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde pikaba arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
H.G. (29) idaresindeki 59 AFL 102 plakalı otomobil, Otoban Bulvarı üzerinde aynı yönde giden M.T. yönetimindeki 59 AKH 344 plakalı pikaba arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü H.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
H.G'nin cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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