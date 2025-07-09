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        Tekirdağ'dan kısa kısa

        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:56 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:56
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        Tekirdağ'dan kısa kısa
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        Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u ziyaret etti.

        Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Turanlı ve Sarıkurt, kent genelinde güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Sarıkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Turanlı'ya teşekkür etti.

        - Çorlu'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Çorlu Belediyesince vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, muharrem ayı dolayısıyla ilçe genelinde vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, muharrem ayının önemli olduğunu belirtti.

        Birlik, beraberlik ve paylaşmayı temsil eden muharrem ayının iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Sarıkurt, tüm vatandaşların muharrem ayını tebrik etti.

        - Ergene'de park ve bahçe çalışmaları sürüyor

        Ergene Belediyesi ekipleri, park ve bahçelerde çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde yeşil alanlar, park ve bahçeler ile oyun alanlarının temizliğini düzenli olarak yapıldığını belirtti.

        Topak, bakımların ihmal edilmeden belirli aralıklarla ilgili ekipler tarafından devam ettiğini ifade etti.

        Ekiplerin gereken tüm temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını yaptığını belirten Topak, "Vatandaşlarımız, çağrı merkezimizi, sosyal medya hesaplarımıza veya hizmet binalarımıza verdikleri talep dilekçeleriyle bizlere ulaşıyorlar. Şikayetçi oldukları noktaları bildiriyorlar ve daha iyisini yapabilmemiz için fikirlerini paylaşıyorlar. Biz de iş akışımızı, bu taleplere uyumlu bir hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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