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        Tekirdağ'da doğal stüdyoya dönüşen lavanta tarlaları çok sayıda turisti misafir etti

        Tekirdağ'da turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları, sezon boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 11:05 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:09
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        Tekirdağ'da doğal stüdyoya dönüşen lavanta tarlaları çok sayıda turisti misafir etti
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        Tekirdağ'da turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları, sezon boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

        Kent merkezi ve ilçelerde bulunan mor renkli tarlalar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

        Yakın ülkelerden ve illerden gelenler, lavanta tarlalarında oluşturulan dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalıştı.

        Sezon boyunca çok sayıda kişi, doğal stüdyo olarak kullanılan tarlalarda doğayla iç içe zaman geçirdi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, lavanta tarlalarının sezon boyunca vatandaşların uğrak noktası olduğunu söyledi.

        Lavanta tarlalarının kentin turizmine katkı sağladığını ifade eden Karaküçük, "Kentte doğayla iç içe zaman geçirerek, güzel anılar biriktirmek isteyenler, renkli tarlaları sık sık ziyaret etti. Doğal stüdyo özelliğiyle de yerli, yabancı turist ve ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. İnsanlar hem stres atıp hem de güzel fotoğraf kareleriyle tarlalarda çok güzel vakit geçirdi." dedi.

        Karaküçük, çok sayıda ziyaretçinin renkli tarlaları görmek ve kentin güzelliklerinin tadını çıkarmak için bölgeye geldiğini belirterek, Tekirdağ'ın lavanta deyince akla gelen yerlerden birisi olduğunu dile getirdi.

        Karahisarlı Mahallesi'nde lavanta tarlası bulunan Hakan Turgut da sezon boyunca misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını, hasatla birlikte lavanta sezonunu tamamlayacaklarını aktardı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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