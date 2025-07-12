Tekirdağ'da doğal stüdyoya dönüşen lavanta tarlaları çok sayıda turisti misafir etti

Tekirdağ'da turistlerin ilgi odağı haline gelen lavanta tarlaları, sezon boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Kent merkezi ve ilçelerde bulunan mor renkli tarlalar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Yakın ülkelerden ve illerden gelenler, lavanta tarlalarında oluşturulan dekorlar önünde en güzel fotoğraf karesini yakalamaya çalıştı.

Sezon boyunca çok sayıda kişi, doğal stüdyo olarak kullanılan tarlalarda doğayla iç içe zaman geçirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, lavanta tarlalarının sezon boyunca vatandaşların uğrak noktası olduğunu söyledi.

Lavanta tarlalarının kentin turizmine katkı sağladığını ifade eden Karaküçük, "Kentte doğayla iç içe zaman geçirerek, güzel anılar biriktirmek isteyenler, renkli tarlaları sık sık ziyaret etti. Doğal stüdyo özelliğiyle de yerli, yabancı turist ve ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. İnsanlar hem stres atıp hem de güzel fotoğraf kareleriyle tarlalarda çok güzel vakit geçirdi." dedi.