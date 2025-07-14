Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 12:11 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 4 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, 27 uyuşturucu hap, 11 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        Son kurban Eylem oldu! 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü!
        En çok göç alan ve veren şehirler
        En çok göç alan ve veren şehirler
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        Galatasaray’a yeni Icardi!
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        "Sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        Fenerbahçe'den Xhaka hamlesi!
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        En düşük emekli aylığı arttı: Zamlı aylıklar bu ay hesaplarda olacak
        Osimhen'de karar haftası!
        Osimhen'de karar haftası!
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        İngiliz yıldız Bodrum'da aşka geldi
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Her gün 5 dakikada iyi hissettiren rutinler
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Facianın kıyısından dönüldü!
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        Aralarında 'Hadise' çıktı
        ABD'de "Trump'a suikast" raporu: Hayrete düşüren hatalar var
        ABD'de "Trump'a suikast" raporu: Hayrete düşüren hatalar var
        Müezzini bıçakladı!
        Müezzini bıçakladı!
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        'Nakitten karta geçiş arttı'
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        Borsada manipülasyona 8 gözaltı
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        3 bölge için sağanak yağmur uyarısı, 2 bölgede fırtına var
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        OSD: 'BYD'nin cevap vermesi lazım'
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        Gözlenen en büyük kara delik birleşmesi!
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?
        Sadece bir 'hoh' hastalığı nasıl teşhis eder?

        Benzer Haberler

        Down sendromlu milli atlet, Avrupa şampiyonasından 10 madalyayla döndü
        Down sendromlu milli atlet, Avrupa şampiyonasından 10 madalyayla döndü
        Perinthos Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan tiyatronun, dörtte biri kazıldı
        Perinthos Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan tiyatronun, dörtte biri kazıldı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da iki ayrı kazada bisikletli 2 çocuk yaralandı
        Tekirdağ'da iki ayrı kazada bisikletli 2 çocuk yaralandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı