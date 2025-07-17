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        Çorlu'da silahla vurulan kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 13:28 Güncelleme: 17.07.2025 - 13:28
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        Çorlu'da silahla vurulan kişi yaralandı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

        Şeyhsinan Mahallesi Arpalık Sokak'ta S.U. ile B.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine S. U, yanındaki tabancayla B.C'yi karnından vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra B.C'yi Çorlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Olayın ardından şüpheli, plakası öğrenilemeyen bir otomobille bölgeden uzaklaştı.

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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