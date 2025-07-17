Çorlu'da silahla vurulan kişi yaralandı

Şeyhsinan Mahallesi Arpalık Sokak'ta S.U. ile B.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

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