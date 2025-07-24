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        Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 09:14 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:14
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        Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
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        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde D.D. (16) araç yıkarken elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.D. kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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