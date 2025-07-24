Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'nde D.D. (16) araç yıkarken elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.D. kurtarılamadı.
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