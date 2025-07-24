Tekirdağ'da denize giren kişi boğuldu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren kişi boğuldu.
Topağaç Mahallesi'nde denize giren N.Y. (62) bir süre sonra gözden kayboldu.
Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin arama çalışması sonucu N.Y'nin cesedine ulaşıldı.
N.Y'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.