Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da denize giren kişi boğuldu

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 18:02 Güncelleme: 24.07.2025 - 18:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da denize giren kişi boğuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

        Topağaç Mahallesi'nde denize giren N.Y. (62) bir süre sonra gözden kayboldu.

        Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

        Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekiplerinin arama çalışması sonucu N.Y'nin cesedine ulaşıldı.

        N.Y'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        'Terörsüz Türkiye' sürecine Meclis katkısı
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Günlük elektrik tüketiminde rekor
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        ÖTV'de değişim: En düşük ÖTV %70 oldu
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        Bakanlıktan ÖTV açıklaması
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ÖTV'de sistem sil baştan
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        ODMD: 'Vergilerin düşürülmesini istiyoruz'
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        56'ncı yaşını Antalya'da kutladı
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        İsrail'in 'açlık' silahı!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Arda Güler'in hayalleri yıkıldı: Flaş paylaşım!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Hikayeleri ortaya çıkmaya başladı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Faciadan kurtulan orman işçisi yoğun bakıma alındı!
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Gayrimenkul sertifikasıyla nasıl ev sahibi olunur?
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Bankalar Birliği açıklaması!
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Kremlin'den Ukrayna görüşmelerine ilişkin değerlendirme
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Szymanski rüzgarı: Mourinho'dan yeni karar!
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Eskişehir'deki yangında 10 şehit
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        Beşiktaş, Shakhtar'ı konuk ediyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        4 şehirde orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor
        Kaotik havalar! İklimin kendi değişkenliği bile değişiyor

        Benzer Haberler

        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Yaya geçidinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutukland...
        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutukland...
        4 kişinin öldüğü kazada, süt kamyonunun şoförü tutuklandı
        4 kişinin öldüğü kazada, süt kamyonunun şoförü tutuklandı
        Tekirdağ'da inşaat işçilerinin 'park yeri' kavgası; 1'i polis, 3 yaralı
        Tekirdağ'da inşaat işçilerinin 'park yeri' kavgası; 1'i polis, 3 yaralı
        Tekirdağ'da yangınından zarar gören orman sahalarında çalışmalar başladı
        Tekirdağ'da yangınından zarar gören orman sahalarında çalışmalar başladı
        Tekirdağ'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı
        Tekirdağ'da 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlandı