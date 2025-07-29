Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Serbest dalışta dünya ikincisi Timur Alp Kuru'nun hedefi altın madalya:

        Tekirdağ'da 8 ay önce başladığı serbest dalışta dünya ikinciliği elde eden milli sporcu Timur Alp Kuru, gelecek yıl şampiyon olarak kürsüde yer almak için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:21 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serbest dalışta dünya ikincisi Timur Alp Kuru'nun hedefi altın madalya:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da 8 ay önce başladığı serbest dalışta dünya ikinciliği elde eden milli sporcu Timur Alp Kuru, gelecek yıl şampiyon olarak kürsüde yer almak için çalışıyor.

        Çeşitli spor branşlarıyla ilgilenen 15 yaşındaki Kuru, 7 ay önce serbest dalışa geçmeye karar verdi.

        Kuru, antrenör Sertan Aydın'la çalışmalara başladıktan sonra kendini geliştirerek Türkiye Şampiyonası'na katıldı.

        Nisan ayından düzenlenen Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç sporcu, ardında mayısta Yunanistan'da düzenlenen Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Havuz Büyükler ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etti.

        Milli sporcu, statik apnea (STA) disiplininde dünya ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

        Şampiyonluk hedefiyle antrenmanlarını sürdüren Kuru, AA muhabirine, başarılarına yenilerini eklemek için çalıştığını söyledi.

        Farklı branşlarla ilgilendikten sonra serbest dalışa geçtiğini aktaran Kuru, "7-8 aydır serbest dalış yapıyorum. Kısa sürede bu düzeye geldim. Babam aslında bana serbest dalışı önerdi. Sonra ben de sporu sevince ilerledim. Havuza geçtiğimiz zaman nefes tutmaya başladık. O zaman elbisesiz 3 dakika boyunca nefesimi tutmuştum. O zaman hocam beni fark etti." diye konuştu.

        Kuru, her zaman daha iyi dereceler için çalıştığını, kürsüde olmanın kendisine gurur verdiğini dile getirdi.

        Kısa sürede güzel dereceler kazandığını ifade eden Kuru, "İlk olarak Türkiye şampiyonu oldum. Ondan sonra dünya seçmelerinde ikinci oldum. Güzel bir histi. Ülkemi temsil etmek, ailemi gururlandırmak gayet güzel. Seneye yine katılmayı düşünüyorum. Seneye birinci olmak istiyorum." dedi.

        Antrenör Sertan Aydın da her zaman kendisini geliştirmeye çalışan sporcusunun kısa sürede önemli başarılara imza attığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        225.5 milyar lira matrah farkı tespit edildi
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Tekirdağ'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        5'inci kattaki evine pencereden girmek isterken düşen Kadir Can, öldü
        5'inci kattaki evine pencereden girmek isterken düşen Kadir Can, öldü
        Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişi bulundu
        Tekirdağ'da kayıp olarak aranan kişi bulundu
        Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da 11 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Vali Soytürk yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi
        Vali Soytürk yangından etkilenen mahallelerin muhtarlarıyla bir araya geldi