Tekirdağ'da kızının arkadaşının yumruklu saldırına uğrayan baba ağır yaralandı

Şüpheli Ö.C. ise polis tarafından gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

S.Ç’nin aynı fabrikada çalışan erkek arkadaşı Ö.C. de tartışmaya dahil oldu.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada beraber çalışan baba R.Ç. ile kızı S.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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