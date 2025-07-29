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        Tekirdağ'da kızının arkadaşının yumruklu saldırına uğrayan baba ağır yaralandı

        Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kızının erkek arkadaşının yumruklu saldırına uğrayan baba ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:37 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:37
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        Tekirdağ'da kızının arkadaşının yumruklu saldırına uğrayan baba ağır yaralandı
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        Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kızının erkek arkadaşının yumruklu saldırına uğrayan baba ağır yaralandı.

        Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada beraber çalışan baba R.Ç. ile kızı S.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        S.Ç’nin aynı fabrikada çalışan erkek arkadaşı Ö.C. de tartışmaya dahil oldu.

        Ö.C. ile baba R.Ç. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. R.Ç, Ö.C'nin yumruklu saldırına uğrayarak bayıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince duran kalbi masajla çalıştırılan R.Ç, entübe edilerek Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Şüpheli Ö.C. ise polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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