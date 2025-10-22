Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

        Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 08:52 Güncelleme: 22.10.2025 - 08:52
        Tekirdağ'da Vali Recep Soytürk başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bağımlılıkların azaltılması ve önlenmesi, bağımlılıkla mücadele faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve paydaşlar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanması amacıyla toplantı düzenlendi.

        Vali Soytürk, toplantıda, kentte madde bağımlılığı başta olmak üzere gençleri zehirleyen, insan sağlığını tehdit eden ve toplum düzenini bozan her türlü bağımlılıkla kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti.

        Bağımlılığın, toplumun tümünü etkileyen, çok boyutlu etkileri olan bir sorun olduğunu aktaran Soytürk, "Bu sorunun çözülebilmesi amacıyla ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla ișbirliği içerisinde bağımlılıkları engellemek için çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

        Toplantıda, madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan ve yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

        Toplantıya, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Arzu Çebi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

