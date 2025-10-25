Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli tutuklandı

        Tekirdağ merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 12:01 Güncelleme: 25.10.2025 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 27 şüpheliden 18'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda, 47 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Adreslerde bulunan 27 şüpheli ile FETÖ üyeliğinden aranan bir firari hükümlü de yakalandı.

        FETÖ hükümlüsü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Gözaltına alınan 27 şüpheliden 18'i ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Dikkat! "Polisiz, savcıyız" deyip karı koca çiftin 23 milyon TL'sini aldılar!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Selde kaybolmuştu... Kahreden haber geldi!
        Olağanüstü genel kurul toplantısı başladı
        Olağanüstü genel kurul toplantısı başladı
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        Staj sigortası ile doğum borçlanması
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        İstanbul'da geceyi şimşekler aydınlattı! Vatan Caddesi'nde yol çöktü!
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Birleşik Krallık'ta Parkinson teşhisi krizi
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Kahreden bilirkişi raporu... Hiç kusuru yokmuş!
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Erhürman: Türkiye Ada'nın tamamının garantörüdür
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        Bir dilimde 3000 mg tuz var!
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        E. Coli bakterisi taşıyan et ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        12 kent için 'sarı' alarm! 6 bölgede sağanak!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        Titanic filmini nasıl manifestlediler?
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        İçinizdeki babaanneyi uyandırma zamanı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem itirafı!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre Müzesi önündeki fotoğrafta olan fötr şapkalı adam kim?
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi

        Benzer Haberler

        Tekirdağ merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu; 18 organizatör tutuklandı
        Tekirdağ merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu; 18 organizatör tutuklandı
        Doç. Dr. Doğan: Gribal enfeksiyon vakalarında yavaşlama gözlemliyoruz
        Doç. Dr. Doğan: Gribal enfeksiyon vakalarında yavaşlama gözlemliyoruz
        Tekirdağ'da ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu
        Tekirdağ'da ormanlarda sonbahar renkleri hakim oldu
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri Vali Soytürk'ü ziyaret etti
        Tekirdağ'da anaokulu öğrencileri Vali Soytürk'ü ziyaret etti
        Tekirdağ'da üreticilerle buluşan ekipler tarımsal bilgilendirme yapıyor
        Tekirdağ'da üreticilerle buluşan ekipler tarımsal bilgilendirme yapıyor