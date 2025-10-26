Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da kazaya karışan alkollü bisiklet sürücüsüne para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 12:50 Güncelleme: 26.10.2025 - 12:50
        Tekirdağ'da kazaya karışan alkollü bisiklet sürücüsüne para cezası uygulandı
        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kazaya karışan alkollü bisiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.

        Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesinde S.T. yönetimindeki otomobil ile U.M. idaresindeki bisiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletin sürücüsü hafif yaralandı.

        Yapılan kontrolde bisiklet sürücüsü U.M’nin 0,74 promil alkollü olduğu belirlendi.

        U.M’ye polis ekiplerince 18 bin 677 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

