Tekirdağ'da kazaya karışan alkollü bisiklet sürücüsüne para cezası uygulandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kazaya karışan alkollü bisiklet sürücüsüne para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Şeyhsinan Mahallesinde S.T. yönetimindeki otomobil ile U.M. idaresindeki bisiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletin sürücüsü hafif yaralandı.
Yapılan kontrolde bisiklet sürücüsü U.M’nin 0,74 promil alkollü olduğu belirlendi.
U.M’ye polis ekiplerince 18 bin 677 lira ceza kesildi.
