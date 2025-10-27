Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da sağanak su baskınlarına neden oldu

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 20:12 Güncelleme: 27.10.2025 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da sağanak su baskınlarına neden oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

        Sağanak nedeniyle ilçede bazı evlerin bodrum katları ve iş yerleri suyla doldu.

        Yeni İstanbul Sokak'ta bazı vatandaşlar cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle evlerine giremedi.

        İtfaiye ve belediye ekipleri, iş makineleri eşliğinde su tahliye çalışması yürütüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
        İYİ Partili başkanın oğlunun öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 tutuklama
        İYİ Partili başkanın oğlunun öldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 tutuklama
        Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
        Tekirdağ'da sağanak etkili oluyor
        Yürüyüş yapmak için gittiği parkta, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
        Yürüyüş yapmak için gittiği parkta, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
        Tekirdağ'da, Cumhuriyet Kadınları Hentbol Turnuvası Yapıldı
        Tekirdağ'da, Cumhuriyet Kadınları Hentbol Turnuvası Yapıldı