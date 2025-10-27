Tekirdağ'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Yeni İstanbul Sokak'ta bazı vatandaşlar cadde ve sokaklarda oluşan su birikintisi nedeniyle evlerine giremedi.

Sağanak nedeniyle ilçede bazı evlerin bodrum katları ve iş yerleri suyla doldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.