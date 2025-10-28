Tekirdağ Valiliğinden Balıkesir'deki depreme ilişkin açıklama:

Tekirdağ Valiliği, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından kentte şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı alınmadığını bildirdi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, AFAD verilerine göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan ve Tekirdağ'da da hissedilen 6,1 şiddetindeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Ekiplerin dikkatli ve tedbirli bir şekilde görevlerinin başında olduğu aktarılan açıklamada, "Şu an için 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları tüm olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirmeleri rica olunur. Allah tüm afetlerden ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerine yer verildi.

Kırklareli AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada da 112 Acil Çağrı Merkezine, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 şiddetindeki deprem ile ilgili ihbar gelmediği belirtildi.

Edirne'de de AFAD'dan alınan bilgide depremle ilgili bir olumsuz ihbar gelmediği ifade edildi.