        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 15:19 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:19
        Tekirdağ'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Namık Kemal Mahallesi'nde ormanlık alanda şüphe üzerine C.K'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında 10 gram uyuşturucu ve anahtar görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

