Tekirdağ'da üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Namık Kemal Mahallesi'nde ormanlık alanda şüphe üzerine C.K'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 10 gram uyuşturucu ve anahtar görünümlü hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
