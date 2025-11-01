Tekirdağ sis etkili oldu

Bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metrenin altına düştü. Trafik ekipleri, bazı noktalarda dikkatli olmaları yönünde sürücüleri uyardı.

Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

