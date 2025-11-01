Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Uçmakdere adrenalin tutkunlarını ağırlıyor

        Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, gökyüzüyle buluşarak farklı bir deneyim yaşamak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 12:07 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uçmakdere adrenalin tutkunlarını ağırlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'da bulunan Uçmakdere, gökyüzüyle buluşarak farklı bir deneyim yaşamak isteyen yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor.

        Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği bölgede adrenalin tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre gün boyunca uçuşlarını yapıyor.

        Özellikle İstanbul ve yakın kentlerden gelen adrenalin sporu tutkunları, bölgenin güzelliklerini gökyüzünden izliyor.

        Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, bölgeye gelen ziyaretçilerin yamaç paraşütüyle uçuş yaparak farklı deneyim yaşadıklarını söyledi.

        Uçmakdere'nin yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi yerlerden biri olarak kabul edildiğini belirten Karaküçük, "Yaklaşık 600 metre yükseklikteki kalkış pistinden Marmara Denizi manzarasına karşı yapılan uçuşlar, hem yerli hem yabancı sporcuları bölgeye çekiyor. Bölge, yılın büyük kısmında elverişli rüzgar koşulları sayesinde güvenli ve keyifli uçuşlar sunuyor. Tekirdağ her mevsim ekstrem spor tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Bölgeye gelenler, Uçmakdere'nin güzelliklerini gökyüzünden izleme fırsatı buluyor." diye konuştu.

        Paraşüt pilotu Gökhan Baran da bölgede uçuşların her mevsim devam ettiğini söyledi.

        Uçmakdere'ye gelen herkesin buradan mutlu ayrıldığını ifade eden Baran, "Özellikle çevre iller ve İstanbul'dan çok gelen oluyor. Herkesi bu güzellikleri görmeye, deneyimlemeye bekleriz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı
        Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama
        Tekirdağ merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 tutuklama
        Almanya'da yaşarken koruyucu ailesi oldukları Arda için 7 yıl önce Türkiye'...
        Almanya'da yaşarken koruyucu ailesi oldukları Arda için 7 yıl önce Türkiye'...
        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, mezarlığa girdi
        Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, mezarlığa girdi