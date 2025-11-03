Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da tsunami farkındalık toplantısı düzenlenecek

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "Dünya Tsunami Farkındalık Günü" kapsamında farkındalık toplantısı düzenleneceği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 11:27 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:27
        Tekirdağ'da tsunami farkındalık toplantısı düzenlenecek
        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "Dünya Tsunami Farkındalık Günü" kapsamında farkındalık toplantısı düzenleneceği belirtildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Hasan Ali Yücel Salonu'nda düzenlenecek toplantıda, tsunami farkındalığı artırılarak afet hazırlık süreçlerinin ele alınacağı bildirildi.

        Açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Tsunami riskine karşı farkındalığı artırmak, kıyı bölgelerimizi daha güvenli hale getirmek ve afetlere dirençli bir Tekirdağ oluşturmak için önemli bir adım atıyoruz. Tekirdağ'ın tsunami riskine karşı hazırlık sürecindeki yeni adımlarının startı verilecek. Tsunami tehlikesi, afet yönetimi ve toplum temelli hazırlık çalışmaları gibi kritik konularda uzman görüşleri paylaşılacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

