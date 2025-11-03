Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da yardım kampanyası tamamlanan SMA'lı Hulusi Sert için balon uçuruldu

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yardım kampanyası tamamlanan SMA hastası 3,5 yaşındaki Hulusi Sert için balon uçuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 14:37 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da yardım kampanyası tamamlanan SMA'lı Hulusi Sert için balon uçuruldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yardım kampanyası tamamlanan SMA hastası 3,5 yaşındaki Hulusi Sert için balon uçuruldu.

        Belediye Açık Düğün Salonu'nda düzenlenen programda katılımcılar gökyüzüne Hulusi Sert için mavi balonlar bıraktı.

        CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, programda yaptığı konuşmada, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

        Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk ise kampanyanın tamamlanmasından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu süreçte emek veren, destek olan ve yüreğini ortaya koyan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Hulusi evladımıza sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür diliyorum. Umudumuz, birlikteliğimiz ve dayanışmamız tüm SMA’lı çocuklara umut olsun." diye konuştu.

        Fotoğraf çekimiyle sona eren programa Sert ailesi, SMA'lı çocuklar ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da tsunami farkındalık toplantısı düzenlenecek
        Tekirdağ'da tsunami farkındalık toplantısı düzenlenecek
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Çorlu'da masaj salonları denetlendi
        Çorlu'da masaj salonları denetlendi
        Tekirdağ'da SMA'lı Hulusi Sert için yürütülen kampanya tamamlandı
        Tekirdağ'da SMA'lı Hulusi Sert için yürütülen kampanya tamamlandı
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa