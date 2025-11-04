Habertürk
        Tekirdağ Haberleri

        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir haftadır kayıp olan kişi ölü bulundu

        Tekirdağ'da bir haftadır kayıp olan 75 yaşındaki kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 16:19 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:19
        GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bir haftadır kayıp olan kişi ölü bulundu
        Tekirdağ'da bir haftadır kayıp olan 75 yaşındaki kişi ölü bulundu.

        Süleymanpaşa ilçesinde ikamet eden İsmail Gürsoy, 28 Ekim'de evinden ayrıldı.

        Yakınları, Gürsoy'un eve dönmemesi üzerine jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

        İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlattı.

        Süleymanpaşa Belediyesi arama kurtarma ve AFAD ekipleri, kaybolan kişinin görüldüğü değerlendirilen Naip ve Mermer mahallelerinde arama çalışmaları yaptı.

        Ekipler, bölgeyi dron yardımıyla havadan da taradı.

        Süleymanpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürü Berkant Erat, gazetecilere, kayıp kişinin arama çalışmasını gün boyunca sürdürdüklerini söyledi.

        Havadan ve karadan arama çalışmalarının devam edeceğini belirten Erat, "Burada AFAD ile birlikte alan daraltarak bölgeyi tarayacağız. 27 kişilik ekibimiz var, her gün 10 kişi vardiyalı değişerek aramalarımıza devam ediyoruz." dedi.

        Ekipler, Naip Barajı yakınlarında Gürsoy'un cansız bedenini buldu.

        Cenaze, yapılan incelemenin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

